Трагедия в области Абай: алматинцы собрали 300 кг гумпомощи

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Алматинские волонтеры начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Абайской области, передаёт BaigeNews.kz.

Около 30 волонтерских организаций вовлечены в работу по сбору гуманитарной помощи в Алматы. За один день они собрали 300 килограммов гуманитарной помощи. Об этом сообщили представители Общественного фонда QAMQOR CHARITY.

Волонтёры отмечают особую активность алматинцев. Уже с первых дней объявления к ним обратились многие неравнодушные жители.

Стоит отметить, что волонтеры не принимают финансовую помощь.

Желающие могут принести в пункты сбора продукты первой необходимости (консервы, макароны и другое), одноразовую посуду, зарядные устройства, средства личной гигиены, воду и многое другое. В планах добровольцев отправить первый груз до конца этой недели.

Желающие помочь могут обратиться в городской фронт-офис волонтёров Алматы. Адрес: улица Байтурсынова, 22, корпус 1, первый этаж.

Время работы с 10:00 до 19:00.

Номера call-центров: +7 747 821 64 78, +7 747 540 01 40, +7 771 625 77 76.