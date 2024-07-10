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Трагедия в детском саду Атырау: ребёнок упал в септик и утонул

Сегодня, 14:58
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 14:58
Сегодня, 14:58
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Фото: baigenews.kz

Жуткая трагедия произошла на территории частного детского сада в микрорайоне Курсай в Атырау. Ребёнок во время прогулки упал в канализационный септик и утонул, передаёт BaigeNews.kz.

Данный факт подтвердили в городском отделе образования.

"Сейчас компетентными органами ведется проверка всех обстоятельства произошедшего. Приносим свои соболезнования семье погибшего ребенка", - говорится в сообщении.

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