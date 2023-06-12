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"Трагедия ничему не учит": почему в Абайской области горят леса?
Сильный лесной пожар в конце 90-х подобрался близко к самому Семею. Тогда удалось побороть стихию. А уже в 2000-м аким Восточно-Казахстанской области после участившихся лесных пожаров провел разбор полетов. После власти области приняли специальный документ, в котором указывалось больше двух десятков противопожарных мер. Тогда речь шла также о нехватке техники, инвентаря и обмундирования сотрудников лесхозов.
Спустя 20 лет ситуация практически не изменилась, говорят лесники из области Абай. При этом после предыдущих крупных лесных пожаров, по данным эколога, до сих пор не высажено около 15 тысяч гектаров. О проблемах лесхозов корреспондент BaigeNews.kz узнал у экспертов и самих лесников.
Как вспоминает пожарный на пенсии Оразбек Коробаев, в тот момент тушить помогали, и сами жители близлежащих сёл. С огнём боролись слаженно и сообща. Что касается нынешнего масштабного пожара, то, по его мнению, действовать нужно было незамедлительно.
"В 1996-м, 1997-м и 1998-м году в Бескарагае, Сосновке были сильные пожары. Тогда тушить помогали местные жители. При лесных пожарах, как только на вышке замечают очаг, должны сразу передавать сигнал. Самое главное - моментально начинать тушить, провести "окольцовку" очага. Потому что сухая погода, ветер может разнести огонь", - считает он.
По словам лесника Сергея Грошева, лес стал гореть чаще с 1995 года. Однако уроки не извлечены по сей день.
"Как было, так и осталось. Техника неисправна, запчасти не поставляются, техника еле "дышит", она еще с 80-х годов. Допустим, этот пожар, если бы во время техника дошла. Но почему пожарная машина не дошла? Она на полпути сломалась. Это первое. Второе. Зарплаты маленькие, никто работать не хочет. Очень сложно найти водителя пожарной машины, химбойца, тракториста, потому что люди ищут более высокооплачиваемую работу. С 1995 года пошли большие пожары. И наше правительство никак не реагирует, ничего не улучшается", - констатирует Сергей Грошев.
По словам работника лесхоза, проблем накопилось немало. На его памяти, в последний раз технику в лесхозах обновляли в 2007 году. А зарплаты сотрудникам, на которых возложена миссия охраны лесного фонда, так и не повышали.
"Оснащение техникой у нас в 2007 году было более менее, но после ухудшилось. Если поднять зарплату, то люди подтянутся на работу. К тому же нужно оснастить все пожарные станции техникой. Еще одна проблема: постоянно урезают, экономят на ГСМ, в результате лесная охрана выезжает только один раз на объезд территории, на второй выезд нет топлива. А территория большая. Площадь нашего филиала 45 тысяч гектаров в него входит три лесничества", - говорит лесник.
Не оснащены работники лесхозов и защитной экипировкой, зачастую на местах нет нужного инвентаря. А выделив новую технику около 16 лет назад, говорит Сергей Грошев, никто не позаботился о том, чтобы элементарно заложить деньги на запчасти.
"Технику тогда дали новую, но нужно было на запчасти в бюджет закладывать. Потому что на обслуживание и ремонт техники деньги нужны всегда. Но из того что закладывается, ничего не выделяют на запчасти. Куда девается бюджет?", - недоумевает Сергей Грошев.
При этом лесничий говорит о том, что раньше лесхозы имели собственный бюджет.
Отвечая на вопрос, почему горит лес, Сергей Грошев считает, что делается это в основном для того, чтобы попросту продавать древесину.
"Лесхоз раньше на собственном обеспечении был, и это лучше было. Он своими силами заготавливал определённый объём древесины. Сейчас же все лесоворы ломятся, платят деньги и вывозят эту древесину всякими обманными путями", - констатирует он.
Другими словами, за незаконную порубку деревьев в особо охраняемых зонах можно получить срок до 3-х лет лишения свободы. За такие преступления предусмотрены и штрафы. Поэтому и некоторые преступники идут на поджог.
После прошлых лесных пожаров ещё не везде успели провести лесовосстановительные работы. В резервате ведутся они, по словам лесника, с 2005 года и по сей день. Зачастую работать в питомниках по выращиванию деревьев просто некому.
"Потому что зарплаты минимальные, расценки и нормы выработки еще 90-х годов остались", - пояснил Сергей Грошев.
Найти информацию о крупных лесных пожарах, которые происходили в конце 90-х, оказалось непросто. Однако известно, что еще в далеком 2000-м аким Восточно-Казахстанской области после пожара провел совещание. Из опубликованного документа от 7 ноября 2000 года под названием "О мерах по усилению противопожарной защиты лесов области и населенных пунктов" следует, что в 1999 году в области произошло больше 340 лесных пожаров.
"В 1999 году в области произошло 342 лесных пожара, что на 38,5 % больше, чем в 1998 году. На 73,4 % вырос ущерб, нанесенный огнем в 1999 году, и составил 409 079 600 тенге", - следует из аналитической части сообщения.
А далее в тексте указываются, что в ряде районов области к лесхозам нет должного внимания.
"У многих работников лесхозов нет соответствующей подготовки по тушению лесных и степных пожаров, отсутствует пожарная техника и инвентарь", - говорится в сообщении.
В документе, который оформлен как решение акима области, планировалось предпринять больше двух десятков мер. Среди них и оснащение техникой, телефонной связью, ГСМ, создание опорных пунктов по тушению пожаров.
Спустя 23 года, как показали масштабные лесные пожары, уроки из прошлого не извлечены. По словам эколога Тимура Елеусизова, в очередной раз трагедия обнажает множество проблем. И дело, на его взгляд, не только в нехватки техники.
"Люди не готовы психологически и не имеют даже теоретических знаний, как вести себя. Я считаю, что нам необходимо провести аудит состояния готовности к пожарам, а это целый ряд мероприятий. В первую очередь оценить состояние материально-технической базы. Речь не только про количество техники, но и качество. А это состояние обмундирования и средств защиты, инвентаря", - считает эколог.
Для наших спасателей и лесников, говорит эколог, можно организовать обмен опытом с их международными коллегами. Для местных жителей не помешало бы провести инструктаж и обучить навыкам поведения при ЧС. При острой необходимости люди могли бы стать участниками ликвидации пожара.
"Также нужно создать карты водоемов и места заборов для авиации, так как они отсутствуют. Во время ЧС нет мест, откуда можно сделать забор воды, и из-за этого тушение авиацией, считаю не до конца эффективное", - отмечает Тимур Елеусизов.
В таких ситуациях важна каждая минута, отмечает эколог. Он напоминает, что на восстановление леса в резервате "Семей Орманы" были выделены миллионы. Посадки же деревьев и восстановление лесного фонда не завершено по сей день. Так, не высажено еще около 15 тысяч гектаров леса.
Площадь государственного лесного природного резервата "Семей Орманы" составляет около 650 гектаров. Финансирование идет через комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов. Отметим, что информацию о финансировании резервата в комитете обещали дать позже.
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