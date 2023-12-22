Toyota Саmry забрали у водителя с долгами в Туркестане
Сегодня, 17:03
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Сегодня, 17:03Сегодня, 17:03
128Фото: ДП Туркестанской области
В Туркестанской области выявили водителя Toyota Саmry с задолженностью более 27 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Сотрудникам патрульной полиции через программу "Коргау" поступил сигнал на 47-летнего водителя легкового автомобиля, имеющего неоплаченную задолженность.
Машину остановили на одной из улиц города и после водворили на штрафстоянку.
Стражи порядка разъяснили водителю необходимость своевременно погашать задолженность и наложенные административные штрафы.
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