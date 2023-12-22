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Toyota Саmry забрали у водителя с долгами в Туркестане

Сегодня, 17:03
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ДП Туркестанской области Сегодня, 17:03
Сегодня, 17:03
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Фото: ДП Туркестанской области

В Туркестанской области выявили водителя Toyota Саmry с задолженностью более 27 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудникам патрульной полиции через программу "Коргау" поступил сигнал на 47-летнего водителя легкового автомобиля, имеющего неоплаченную задолженность. 

Машину остановили на одной из улиц города и после водворили на штрафстоянку.

Стражи порядка разъяснили водителю необходимость своевременно погашать задолженность и наложенные административные штрафы.

 

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