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Товарооборот между Казахстаном и ЕС в 2023 года составил 20,2 миллиарда долларов

Сегодня, 10:23
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GOV.KZ Сегодня, 10:23
Сегодня, 10:23
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Фото: GOV.KZ

Свыше 20 миллиардов долларов превысил за январь-июнь товарооборот между Казахстаном и Европейским союзом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство национальной экономики РК.

Сообщается, что экспорт Казахстана в страны Евросоюза составил 15,2 миллиарда долларов, импорт – пять миллиардов долларов.

"Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве РК-ЕС охватывает 29 сфер взаимодействия, включая вопросы международной и региональной безопасности, торговли, инвестиций, развития инфраструктуры, инноваций, культуры, спорта и туризма, отмечается в информации", - отметили в МНЭ.

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