Товарооборот между Казахстаном и ЕС в 2023 года составил 20,2 миллиарда долларов

Свыше 20 миллиардов долларов превысил за январь-июнь товарооборот между Казахстаном и Европейским союзом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство национальной экономики РК.

Сообщается, что экспорт Казахстана в страны Евросоюза составил 15,2 миллиарда долларов, импорт – пять миллиардов долларов.