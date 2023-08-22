Товарооборот между Казахстаном и ЕС в 2023 года составил 20,2 миллиарда долларов
Сегодня, 10:23
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Сегодня, 10:23Сегодня, 10:23
94Фото: GOV.KZ
Свыше 20 миллиардов долларов превысил за январь-июнь товарооборот между Казахстаном и Европейским союзом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство национальной экономики РК.
Сообщается, что экспорт Казахстана в страны Евросоюза составил 15,2 миллиарда долларов, импорт – пять миллиардов долларов.
"Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве РК-ЕС охватывает 29 сфер взаимодействия, включая вопросы международной и региональной безопасности, торговли, инвестиций, развития инфраструктуры, инноваций, культуры, спорта и туризма, отмечается в информации", - отметили в МНЭ.
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