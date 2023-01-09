Товарный поезд сошёл с рельсов в Туркестанской области: в Сети появилось видео

Фото: кадры из видео

В соцсетях появилось видео сошедшего с рельсов в Туркестанской области товарного поезда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ЮК информ

Сообщается, что ЧП произошло вечером 8 няваря на железнодорожной станции "Манкент" в Сайрамском районе. По словам очевидцев, грузовой состав, передвигаемый маневровым электровозом на тупиковую железнодорожную ветку, стал резко тормозить, после чего несколько вагонов упали на бок.