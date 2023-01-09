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  • Товарный поезд сошёл с рельсов в Туркестанской области: в Сети появилось видео
кадры из видео 9 Января, 12:39
587
9 Января, 12:39
587
Фото: кадры из видео

Товарный поезд сошёл с рельсов в Туркестанской области: в Сети появилось видео

В соцсетях появилось видео сошедшего с рельсов в Туркестанской области товарного поезда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ЮК информ.

Сообщается, что ЧП произошло вечером 8 няваря на железнодорожной станции "Манкент" в Сайрамском районе. По словам очевидцев, грузовой состав, передвигаемый маневровым электровозом на тупиковую железнодорожную ветку, стал резко тормозить, после чего несколько вагонов упали на бок.

"8 января в 19:50 на станции Манкент участка Шымкент – Арыс в грузовом поезде произошёл сход с рельсов вагонов. Жертв и пострадавших нет. Сход не повлиял на движение других поездов. Для ликвидации последствий схода подняты восстановительные поезда станций Шымкент, Арыс. Причины происшествия установит специально созданная в АО "НК "ҚТЖ" комиссия",  — сообщили в пресс-службе КТЖ.

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#поезд #железные дороги #вагоны #ЧП
BaigeNews.kz
9 Января, 12:39
587
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