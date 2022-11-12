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"Тоска зелёная" и редкие автобусы: что думают о Шахтинске местные жители. Фоторепортаж
Одной из самых обсуждаемых тем прошлой недели стала трагедия в городе Шахтинск Карагандинской области. Третьего ноября на шахте имени Ленина АО "АрселорМиттал Темиртау" случилась авария, в которой погибли пятеро горняков.
Корреспондент BaigeNews.kz съездила в Шахтинск и поговорила с местными жителями о произошедшем, жизни в городе и перспективах для молодёжи.
Фото: BaigeNews.kz/Сырым Рахимбеков
От Караганды до Шахтинска ехать примерно час. Город расположен в 50 километрах от областного центра. Добраться сюда можно на автобусе, либо на такси, а также через железнодорожную станцию Карабас. В административном подчинении находятся посёлки Шахан, Новодолинский, Долинка. В городе проживают около 37 тысяч человек.
Жилой фонд - советские пятиэтажки и частный сектор. Погода в Шахтинске суровая- в день поездки пошёл снег, а к вечеру синоптики обещали буран.
Фото: BaigeNews.kz/Сырым Рахимбеков
В целом угольный городок мало отличается от похожих регионов, построенных в Советское время.
Фото: Baigenews.kz/Сырым Рахимбеков
Днём на улицах немноголюдно, автомобильных пробок тоже не наблюдается. Местное население стремится переселиться в города покрупнее. Молодёжь охотно идёт на разговор, представители более старшего поколения отвечают на вопросы нехотя, либо вообще отказываются.
Фото: BaigeNews.kz/Сырым Рахимбеков
По традиции почти в каждой семье есть шахтёр, иногда несколько членов семьи – горняки, говорят жители.
“Зарабатывают шахтёры здесь 300-400 тысяч. Иногда 600. Неплохие деньги. Для города очень хорошие деньги”, - говорит студент местного колледжа Айдар.
Его отец тоже работает на шахте. Но о работе почти ничего не рассказывает. Видя по отцу каким тяжёлым трудом тот занимается, Айдар не хочет идти по его стопам и планирует переехать в более "жизнерадостное" место:
“Переехать хочу. Скучно здесь”, - говорит студент.
По его словам, одна из главных проблем города – это нехватка общественного транспорта:
“У меня пары начинаются в восемь утра. Я пол восьмого уже выхожу. И всё равно опаздываю и приезжаю пол девятого. Общественный транспорт здесь очень плохой! Не сказал бы, что акимат как-то решает этот вопрос. Может, другие вопросы они решают, дороги, например, строят. Но с транспортом ничего не решают”, - сетует парень.
На проблему с транспортом жалуется и другая жительница города 66-летняя Альфия Ташеновна:
“Иногда бывает и долго ждёшь 121-ый автобус до Караганды. Для этого даже на вокзале места мало. Не знаю, с чем связано. В прошлый раз мы сидели ждали и видели, как переполненный автобус уехал. Но в целом в городе чище стало, чем раньше. Получше в общем. Столько магазинов понастроили...”.
Фото: BaigeNews.kz/Сырым Рахимбеков
Дети и внуки Альфии Ташеновны живут в Алматы. Среди её родственников, на удивление, шахтёров нет, да и не желает она им такой судьбы:
“Это такой опасный труд! Жалко молодёжь, которая погибла. 26 лет – это такой возраст. Дети, дети... Обидно.”
О скукоте и переезде говорят и другие горожане. Николай учится в колледже в Караганде. По его словам, в Шахтинске молодёжи скучно. Многие уезжают в другие города, чаще всего - в Караганду. Его отец работает горным спасателем на шахтах. Коля считает, что зарплата шахтёров не соответствует нагрузке. Но больше заработать в городе практически негде. Средняя зарплата в Шахтинске – 150 тысяч тенге.
“Очень тяжело работать, шахты у нас сильно загазованны. Зарплаты шахтёров в среднем 400 тысяч тенге. Хотя надо в три раза больше! И это только проходчик столько получает, не какой-нибудь там мастер. У меня очень много знакомых, у которых отцы и деды после шахт уходили в регресс по состоянию здоровья”, - говорит Николай.
Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова
Ему вторит Владислав, который тоже учится в университете в Караганде.
“Нечего здесь делать. Нет мест, где можно было бы посидеть с друзьями, погулять. А так город спокойный тихий, не криминальный. Но все уезжают в Караганду".
Старший брат Владислава работает на шахте Ленина. В день аварии была его смена, но он заранее взял отгул.
“На шахте очень тяжёлая работа. Не знаю, почему такие зарплаты низкие. Хотелось бы, чтобы ситуация изменилась. И к труду шахтёров изменили отношение, больше ценили. Но и в городе у нас пока нет мест, где платили бы лучше. Вот и идут все на шахты", - объясняет местную ситуацию Владислав.
Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова
Отметим, что согласно статданным за последние 20 лет численность населения в Шахтинске снизилась на 45%.
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