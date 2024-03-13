Торговцы уходящего под снос вещевого рынка в Кокшетау бьют тревогу

Буквально несколько дней назад жителям Кокшетау объявили, что к концу года в центре города появится новый торгово-развлекательный центр – с кинотеатром и прочей современной атрибутикой. Горожанам новость понравилась, но у неё оказалась оборотная, невесёлая, сторона. Запаниковали порядка 70 арендаторов вещевого рынка, на месте которого и собираются строить ТРЦ, ведь с 1 апреля они остаются без работы. Многие из них торгуют здесь уже по 20-30 лет и совсем не уверены, что финансово потянут бутики в торговых домах, где аренда в разы, а то и десятки раз выше. Менять вид занятости уже поздно, многие – предпенсионного возраста. Люди очень надеются, что владелец рынка предоставит им бюджетную альтернативу. Тот же, в свою очередь, уверен, что уличная торговля – вчерашний день. Корреспондент BaigeNews.kz выслушал обе стороны.

В архивных документах уточняется, что АО "Орталык базар" в Кокшетау основано в 1998-м, в него вошли центральный и вещевой рынки "Шайба". Выпускники школ того года с ностальгией вспоминают, как лихорадочно носились по новой торговой точке в поисках наряда бал. Тогда, после света по часам, замороженных батарей и сахара по праздникам, примерки на картонке не смущали абсолютно никого.

Прошло 26 лет, но и сегодня у "Шайбы" остаются свои преданные покупатели. И главный аргумент для них – комфортная цена и, пожалуй, привычка.

Сегодня рынок не столь оживлённый и каждую минуту выдаёт флешбэки из прошлого: клетчатые сумки, переносное зеркало на снегу, чай из термоса, деревянная табличка: "Сумки, рюкзаки. Цены договорные"…

Жибек Тлегенова на вещевом рынке торгует 30 лет.

"Я пришла сюда тридцатилетней. И в морозы, и жару работала. Как солдат. Бывало, и "по нулям" – лишь бы аренду отбить. Сейчас мне 60, до пенсии осталось восемь месяцев. Вот куда мне сейчас идти? Меня и дворником уже не возьмут. А эти восемь месяцев ещё нужно налоги платить, пенсионку закидывать. С чего?" – паникует женщина.

У Азамата Борашева стаж на "Шайбе" немногим скромней – 25 лет.

"Я устроился здесь грузчиком сразу после армии. До сих пор бессменно здесь, вырос до ипэшника, – невесело шутит мужчина, сейчас ему 45. – Семью надо кормить, детей учить, ипотека, кредиты. Полный набор – всё, как у многих. Сказали, чтобы до 1 апреля нас не было. А куда идти, нас под сотню человек здесь. Предложили перебираться в торговый дом, откуда у меня миллион платить там за аренду?".

Назира Молдошева в Казахстан из Киргизии приехала вместе с супругом и детьми пять лет назад. Пятеро ребятишек, съёмная однушка и куча кредитов.

"Мы приехали не за приключениями – детей на ноги надо ставить. Старшему 17, младшему 10. Надо учить. Муж работает на стройке. Сейчас торговля не очень, до нового года было нормально. Поэтому залезли в кредиты, их у нас сейчас на 500 тысяч. Теперь нас прогоняют, а куда идти с товаром – не в однокомнатную же квартиру. Искала место в местных торговых точках – дорого", – делится переживаниями Назира.

Плата за место на вещевом рынке доступна. Поэтому некоторые торговцы арендуют по несколько точек. Например, Жибек Тлегенова за две платит 70 тысяч тенге.

Любовь Лебедчук признаётся: начинать всё сначала нет ни энтузиазма, ни физических сил.

"Мы на рынке не от хорошей жизни оказались. Мы здесь, потому что наши профессии вычеркнуты. Лично я отработала на фарфоровом заводе технологом керамики, заканчивала Люблинский техникум. Моей профессии нет, я бы с удовольствием. Я вынуждена была здесь начинать свою жизнь с начала, учиться новому делу. И прийти к такому концу – огромная несправедливость. Мы что – щенята, чтобы на улицу взять и выбросить? Мы здесь по 30 лет отработали. Разве можно так с людьми? Многие здесь предпенсионного возраста, нам никуда не устроиться. Это наш хлеб, мы семьи кормим, у всех кредиты. Предложите альтернативу, вы ведь давно знали", – обратилась к владельцам компании, в чьей собственности находится и вещевой рынок, женщина.

Люди возмущаются, что администрация поступила с ними нехорошо – не предупредила, что исход будет именно таким. Вводила в заблуждение обещаниями. И самое главное – не предоставила альтернативу, которая будет по карману арендаторам бюджетного рынка.

"Разговоры, что "Шайба" будет закрываться, ходят в последние года три-четыре. И буквально год назад мы ходили, спрашивали: что нам делать, может, нужно что-то начать предпринимать. Нам отвечали, что это всё слухи, такого в планах пока нет. Теперь в декабре, когда идёт переоформление договоров, снова зашёл этот разговор. Мол, стоит ли переоформлять. Сказали, да, до такого числа. Сделали. Думаем, раз такие дела, значит, всё нормально, работаем дальше. А теперь нас огорошили, мол, кто за март аренду ещё не оплатил, не платите. Принесли уведомления, чтобы до 1 апреля все освободили места", – рассказывает Фатима Бейсенова. Её "стаж" на "Шайбе" – три десятка лет.

Куда нам идти? – забеспокоились продавцы. Они просят у арендодателя хотя бы временную торговую площадку.

"Мы стали спрашивать, предоставят ли нам что-то взамен. Буквально две недели назад нам пообещали, что временно предоставят небольшую территорию напротив ТРЦ (наряду с тремя другими торговыми центрами входит в состав компании – Прим. авт.). Там находится автостоянка для посетителей. Сказали, так как не все туда поместятся, напишите список. Мы его предоставили. Но при этом предупредили, у нас должны быть свои контейнеры. Мы начали искать по объявлениям контейнеры, чтобы приобрести оптом. Кто-то уже купил. Теперь новый поворот: "Мы сейчас вам эту площадь дать не можем. Возможно, через три или четыре месяца – нужно территорию расчистить, заасфальтировать", – волнуется арендатор.

"Но там ничего и делать не нужно. Там, на этой парковке, всего две машины стоят. Не стоит и надеяться", – качает головой Азамат Борашев.

Зоя Кутдусова и Елена Никитина торгуют в контейнерах. Женщины в полной растерянности, ведь их приказали убрать до 15 числа. Куда деваться с сорокатонниками, где разрешат поставить такую махину?

"Раньше мы по левую сторону от "Шайбы" стояли, там сейчас парковку сделали. Тогда нам сказали выкупить контейнер за 350 тысяч. Я в нём торговала, он полон товара. Теперь нам советуют, мол, сдайте товар, верните в Алматы поставщикам. А контейнер мы у вас выкупим за прежнюю стоимость, так они сейчас стоят по 500-600 тысяч. К тому же в него вложено гораздо больше – и пол постелили, и крышу утеплили, и свет провели, сигнализацию, пожарку, окна, двери пластиковые установили. Это ещё более пятисот тысяч, в общей сложности обошёлся под миллион. В итоге куда я его – возле дома поставлю?" – переживает Зоя Кутдусова.

"В конечном итоге нам пообещали через два-три месяца какое-то место за шиномонтажкой. Что, возможно, там будем стоять. Но и это, как мы понимаем, маловероятная перспектива. На рынок сейчас немногие ходят, мы держимся на плаву, благодаря постоянным клиентам. Они спрашивают: где вы будете стоять? Я говорю: нигде. У нас в Кокшетау богатых не так много и для них важно иметь такой сегмент, как уличная торговля, где можно отовариться в два-три раза дешевле, чем в торговых домах", – отметила Елена Никитина.

У каждого из торговцев деньги вложены в товар. "Спасите нас", – люди напоминают, что за всё время работы исправно платили налоги, не допускали просрочек по арендным взносам. Они уже подготовили обращение в акимат Кокшетау и записались на приём к акиму.

На устный запрос корреспондента BaigeNews.kz в местном исполнительном органе ответили, что рынок – это частная собственность.

Итак, на этом месте собираются строить новый торгово-развлекательный центр. Президент АО Botai development Арман Ташенов в интервью подчеркнул: о планах администрации арендаторы вещевого рынка знали ещё с 2019 года. Напомним, сюда, кроме него, входят четыре торговых дома.

"Конечно, мы ничего специально не анонсировали, но разговор шёл, рассматривались разные варианты. В 2020-м половину "Шайбы" убрали, то есть они планы понимали. Перед новым годом приходили – мы ответили, весь год стоять не будете – плюс-минус до весны. Что касается площадки напротив ТЦ, это было на уровне идеи. Дело в том, что у этого участка другое целевое назначение. Да, это наш участок, но мы всё-таки не можем просто взять и поставить туда людей торговать. Плюс нужно ждать, когда растает снег, потом заняться земляными работами – залить чем-то, создать какую-то поверхность", – пояснил собеседник агентства.

Вряд ли люди будут ждать, и весь процесс может оказаться напрасным. Но, строя планы по модернизации торговых площадей, владелец мог заранее обо всём позаботиться. Было бы желание, но его как раз-таки нет. Бизнесмен без обиняков напомнил о том, что делать сегодня ставку на уличную торговлю, мягко говоря, недальновидно. Спрос неминуемо падает.

"Взять хоть молодое поколение – ну, не хочет молодёжь стоять на улице. За три года спрос на эти площади упал на 60 процентов. А это исторически торговый квартал – и стоит такой контейнерный рынок. Разве это развитие? Мы так же ответственны и за инфраструктуру, и за архитектурный облик города. Планируется дальнейшая реализация дороги набережной. Как мы можем это вот пятно в центре города оставить?" – комментирует Арман Ташенов.

У торговцев было время, заверил он. Собеседник напомнил, что, понимая предстоящие затраты, связанные с переездом, компания освободила их от арендной платы за март.

"У нас была одна, самая жизненная, идея. Мы предложили переговорить с собственниками других торговых объектов. Нам же всё равно легче решить этот вопрос, любой захочет принять арендаторов по нашей рекомендации. Но они отказались. Есть момент, который не очень бы хотелось озвучивать. Смотрите, очень удобно работать без строгого режима и контроля, при этом платить аренду, условно говоря, от 10 до 40 тысяч. А здесь дисциплина: нельзя покидать центр в рабочее время. Увидев два-три раза бутик закрытым, люди ходить перестанут", – рассуждает бизнесмен.

За торговцами рынка остаётся право быть включённым в лист ожидания торговой площади в одном из четырёх ТЦ компании. Их будут обзванивать в первую очередь. Правда, свободных мест пока нет, но ситуация всё время меняется, заверил Арман Ташенов.

Назвать хотя бы приблизительно разницу в стоимости квадрата в ТЦ и на рынке он отказался. Лишь сослался на нюансы – конкретный торговый дом, этаж, площадь, категория товара и так далее.

А пока люди, оказавшиеся между молотом и наковальней, в отчаянии наблюдают, как строители демонтируют пустующие контейнеры…



Фото Асель Турар