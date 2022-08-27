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  • Торговцам сгоревшего рынка в Туркестанской области окажут помощь
inform.kz Сегодня, 13:25
134
Фото: inform.kz

Торговцам сгоревшего рынка в Туркестанской области окажут помощь

В городе Жетысай Туркестанской области начала работу комиссия по ликвидации последствий пожара на рынке, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона. Председатель комиссии - заместитель акима области Сакен Калкаманов - встретился с пострадавшими предпринимателями и осмотрел территорию сгоревшего рынка. Секретарь областного маслихата Кайрат Балабиев вместе с депутатами маслихата пообщался с владельцем рынка и отметил, что населению, пострадавшему от стихийного бедствия, будет оказана помощь.

"Как мы договорились, сгоревший рынок будет восстановлен за 20 дней. После ремонта предприниматели один год будут работать здесь бесплатно. Совместно с налоговыми органами будет рассмотрен вопрос уплаты налогов. По поручению акима области будет создан фонд для возмещения убытков. Будем возмещать ущерб на средства, поступившие в фонд, с учетом мнений предпринимателей рынка", - сказал Калкаманов.

По инициативе комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, будут проведены переговоры с банками и кредитными организациями на получение каникул не менее чем на один год для пострадавших предпринимателей. Будет начата работа и по льготному кредитованию. Комиссия проанализировала ситуацию и отметила, что для расчета расходов необходимо 15-20 дней.

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#Пожар #компенсация #Жетысай #Туркестанская область
Сегодня, 13:25
134
Журналист

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