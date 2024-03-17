Торговала несуществующими автомобилями: подозреваемую в мошенничестве задержали в Турции

По запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана в Турции задержали и депортировали из страны разыскиваемую за совершение мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Женщина в группе лиц по предварительному сговору, разместив на сайте Kolesa.kz объявление о продаже автомобилей, обманула граждан на крупную сумму. Полиция расследует 17 случаев мошенничества", — говорится в сообщении.

В настоящее время она водворена в изолятор временного содержания в Алматы.