Торговала несуществующими автомобилями: подозреваемую в мошенничестве задержали в Турции
Сегодня, 15:39
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Сегодня, 15:39Сегодня, 15:39
134Фото: t.me/POLICE_of_KZ
По запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана в Турции задержали и депортировали из страны разыскиваемую за совершение мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
"Женщина в группе лиц по предварительному сговору, разместив на сайте Kolesa.kz объявление о продаже автомобилей, обманула граждан на крупную сумму. Полиция расследует 17 случаев мошенничества", — говорится в сообщении.
В настоящее время она водворена в изолятор временного содержания в Алматы.
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