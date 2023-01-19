Лента новостей
- Топ-менеджера из Казахстана посадили в СИЗО в Бишкеке 15:37 18
- Аферистка обманула жителей Атырау на 30 млн тенге 15:29 37
- Из-за хейта в соцсетях отменили результаты конкурса на герб Улытауской области 14:48 178
- Министр экологии хочет пересадить астанчан с автомобилей на автобусы 14:24 297
- ЧП на ТЭЦ Экибастуза: в домах горожан похолодало 14:15 221
- Дату последнего звонка в школах перенесли в Казахстане 13:54 328
- В "АрселорМиттал Темиртау" сообщили о восстановлении подачи газа после ЧП 13:48 213
- Количество недобросовестных застройщиков выросло в Астане 13:19 411
- Токаев провел консультации по роспуску мажилиса парламента 13:05 349
- Поддержавшего Путина и вторжение России в Украину мажилисмена Азамата Абильдаева исключили из партии "Ақ жол" 12:53 2149
- В Алматы разыскивают напавших на квартиру журналиста Вадима Борейко 12:34 543
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 12:28 501
- Понятную, предсказуемую и прозрачную налоговую систему хотят создать в Казахстане 12:14 364
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 12:12 400
- В ЕНПФ рассказали, как работает соглашение о пенсии работников в ЕАЭС 12:06 334
- На проведение выборов в мажилис и маслихаты потратят 33,4 миллиарда тенге из бюджета 11:52 344
- В Алматы украли 2,5 миллиарда тенге по программе ArtSport - Досаев 11:39 452
- Депутаты просят выяснить доходы цифровых майнеров 11:17 351
- Алихан Смаилов возглавил совет директоров АО "Самрук-Казына" 11:15 428
- В Астане переименуют ряд улиц 11:06 506
- Более 8 млрд тенге потеряли в финпирамидах казахстанцы в 2022 году 11:00 337
- Уголовное дело в отношении Рамиля Мухоряпова прекращено — ДП Алматы 10:38 513
- Очередное ЧП на ТЭЦ Риддера: загорелся цех топливоподачи 10:18 376
- Оружие и боеприпасы хранил в автомастерской житель Кентау 10:08 359
- Врачи зарегистрировали суточный рост заболеваемости коронавирусом в Казахстане 09:39 400
- В Казахстане восстановили доступ к сайту ВОЗ 09:27 341
- Места для крещенских купаний оборудовали в 250 местах в Казахстане 09:16 412
- Microsoft уволит 10 тысяч сотрудников 08:45 359
- Казахстан ворвался в топ-3 в медальном зачёте Универсиады-2023 08:32 646
- Карантин объявлен в приграничном с Казахстаном российском регионе 07:42 549
- ДТП с автобусами в Алматы: водителю продлили арест 06:13 561
- Аким Павлодара навестил мальчика-героя соцсети 05:41 1445
- Более 1300 астанчан попали в травмпункты из-за гололёда 04:56 395
- Китай выделил казахстанцам 113 образовательных грантов 03:26 445
- Суд наказал астанчанку за фиктивный переезд в ВКО ради субсидий 02:22 542
- "Цена отыграет вверх" - застройщики Казахстана ожидают дефицит нового жилья в 2024 году 01:31 640
- "Пусть это будет началом изменений в жизни". Как проходят крещенские купания в Астане 00:19 2924
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 2454
- Коммунальная авария: более 100 многоэтажек и школу отключили от отопления в Атырау 18.01.2023 522
- Алматинка разбила чужое авто в отместку мужу 18.01.2023 653
- Гражданин Турции погиб в Актюбинской области 18.01.2023 974
- Бомжи облюбовали школу в Алматинской области 18.01.2023 520
- Насиловал дочь: педофила осудили в Талдыкоргане 18.01.2023 1049
- Мы просто сжимаем пружину - эксперт о сдерживании цен на топливо 18.01.2023 545
- Веганская мода: как в Казахстане создавался бренд одежды из конопли 18.01.2023 570
- Премьер-министр резко высказался о ремонте дорог в Казахстане 18.01.2023 697
- Госкомиссия по реабилитации жертв политических репрессий подвела итоги работы за год 18.01.2023 608
- Вымогатели требовали у бизнесмена дорогой автомобиль в Алматинской области 18.01.2023 654
- Партия Respublica получила государственную регистрацию 18.01.2023 723
- Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане 18.01.2023 695
- Крупную партию наркотиков и оружие изъяли у жителя Алматы 18.01.2023 558
- Более миллиона семей получат новое жильё до 2029 года - глава МИИР 18.01.2023 708
- Железную дорогу в обход Алматы начнут строить в этом году 18.01.2023 29520
- Бесплатный проезд в автобусах могут ввести для детей в Караганде 18.01.2023 536
- Токаев пригласил правителя Дубая в Казахстан 18.01.2023 554
- Тимур Турлов стал главой Казахстанской федерации шахмат 18.01.2023 555
- Нобелевский лауреат и советник Генсека ООН стал профессором Шымкентского вуза 18.01.2023 804
- 180 тысяч тенге будут платить гостевым семьям в ВКО за обучение детей казахскому языку 18.01.2023 705
- Акимом Караганды назначен Мейрам Кожухов 18.01.2023 595
- 18 единиц оружия и более 900 боеприпасов обнаружили жамбылские полицейские 18.01.2023 570
- В Таразе запустили систему "Сергек" 18.01.2023 474
- Сельчанам в Мангистау доступны микрозаймы под 2,5% годовых с 2023 года 18.01.2023 489
- Глава МВД Украины погиб в разбившемся вертолёте 18.01.2023 765
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 536
- Нуждающиеся в ревизионном эндопротезировании стоят в очереди 2,5 года — депутат Камасова 18.01.2023 522
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 934
- "Инфляция порождается не на базарах" - депутаты назвали главную неудачу правительства в 2022 году 18.01.2023 600
- Почти втрое сократилось производство соков в Казахстане за 10 лет 18.01.2023 647
- Какие госорганы могут завести уголовные дела в отношении семьи Назарбаева 18.01.2023 107577
- "У государства нет внятной позиции" - депутаты о проблемах Аральского моря 18.01.2023 530
- Завышенные счета за комуслуги в Астане: КРЕМ проверяет монополистов 18.01.2023 491
- Перенести дату последнего звонка в школах предложили в мажилисе 18.01.2023 572
- Экс-полицейский оформлял кредиты на потерпевших — в мажилисе рассказали детективную историю 18.01.2023 665
- Спрос на работников в Казахстане превысил предложение втрое 18.01.2023 561
- Спасатели Астаны призвали горожан на Крещение окунаться только в оборудованных купелях 18.01.2023 629
- Депутаты потребовали убрать акимов из партии власти и назначать их на один срок 18.01.2023 722
- Определены участки нахождения пограничников на казахстанско-кыргызской границе 18.01.2023 533
- Казахстан и Франция будут сотрудничать в части расследования уголовных дел 18.01.2023 456
- Казахстан сможет вернуть из Франции украденные активы 18.01.2023 950
- Договор с Францией не предполагает экстрадиции Аблязова — Генпрокуратура РК 18.01.2023 686
Топ-менеджера из Казахстана посадили в СИЗО в Бишкеке
Казахстанца, бывшего исполнительного директора ЗАО "Кумтор Голд Компани" Каната Курманова водворили в СИЗО-1 Бишкека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генпрокуратуру КР.
Топ-менеджер будет под арестом до марта, так решили в суде.
Казахстанца объявили в розыск 15 сентября 2022 года. Ему предъявлено обвинение по статье "Нарушение ограничений, установленных законодательством об акционерных обществах" УК КР.
В Кыргызстан бывшего топ-менеджера доставили из Турции. В прокуратуре уточнили, что Курманов задержан 14 января при пересечении госграницы в международном аэропорту "Манас".
Ранее СМИ Кыргызстана сообщали о выявленных на "Кумторе" финансовых нарушениях. Возбуждены три уголовных дела. По данным портала 24.kg, задержаны также бывший внешний управляющий "Кумтором" Тенгиз Болтурук, специалист по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы Джаналиева и финансовый директор Рыспек Токтогулов.
-
Trend news
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 12:28 500
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 12:12 396
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 2431
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 535
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 934
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 4030
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 1023
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 1327
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 1517
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 7826
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 1266
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 14759
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 2140
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 1563
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 126088
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 1420
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 36055
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 4865
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 3985
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 4636
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 12390
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 5277
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 17797
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 8441
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 1475
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 2220
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 1697
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 2084
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 24537
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 7353
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 1519
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 3973
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 1844
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 2298
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 9094
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 8683
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 7051
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 3791
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 3970
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 4075
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 6014
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 2275
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 2572
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 3337
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 53774
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 3419
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 4840
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 2358
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 2935
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 3470
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 3628
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 7076
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 9413
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 3055
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 2967
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 14153
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 5116
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 3538
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 3044
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 5682
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 9338
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 39659
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 44110
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 3722
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 3641
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 3492
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 3435
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 3110
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 4512
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 3851
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 116711
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 45977
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 65248
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 3666
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 15214
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 9393
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 3866
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 4267
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 48731
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 27492
-
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 693
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 665
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 662
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 586
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 765
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 825
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 841
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 826
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 1035
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 920
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 1287
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 1301
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 1237
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 1218
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 1330
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 1332
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 1569
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 1425
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 1362
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 1445
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 1565
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 3911
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 2084
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 2197
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 3098
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 2796
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 2808
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 2733
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 2744
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 3411
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 3777
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 5480
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 5533
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 5495
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 3909
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 3789
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 4031
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 4094
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 3913
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 3977
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 4924
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 4710
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 5228
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 5109
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 4990
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 5742
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 5951
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 6334
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 6774
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 6416
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 6963
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 6794
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 6952
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 7280
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 7396
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 7887
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 7964
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 7616
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 8176
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 7871
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 7903
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 7622
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 8082
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 8424
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 8081
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 8345
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 8197
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 8489
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 8352
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 9142
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 9409
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 9246
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 9616
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 9312
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 9389
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 9336
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 9220
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 9673
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 9948
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 9606