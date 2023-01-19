Топ-менеджера из Казахстана посадили в СИЗО в Бишкеке

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Казахстанца, бывшего исполнительного директора ЗАО "Кумтор Голд Компани" Каната Курманова водворили в СИЗО-1 Бишкека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генпрокуратуру КР.

Топ-менеджер будет под арестом до марта, так решили в суде.

Казахстанца объявили в розыск 15 сентября 2022 года. Ему предъявлено обвинение по статье "Нарушение ограничений, установленных законодательством об акционерных обществах" УК КР.

В Кыргызстан бывшего топ-менеджера доставили из Турции. В прокуратуре уточнили, что Курманов задержан 14 января при пересечении госграницы в международном аэропорту "Манас".

Ранее СМИ Кыргызстана сообщали о выявленных на "Кумторе" финансовых нарушениях. Возбуждены три уголовных дела. По данным портала 24.kg, задержаны также бывший внешний управляющий "Кумтором" Тенгиз Болтурук, специалист по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы Джаналиева и финансовый директор Рыспек Токтогулов.