Тонну заражённых помидоров сожгли в Уральске

Тонну привезённых из России помидоров сожгли в Уральске. Подробности сообщили в Минсельхозе, передаёт BaigeNews.kz.

"Госинспекторами по карантину растений Уральской городской территориальной инспекции 26 января при проведении вторичного карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной продукции (томаты в объёме одна тонна), поступившей из Российской Федерации, выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV). За ввоз на территорию Республики Казахстан заражённой подкарантинной продукции инспектором оформлен протокол по статье 400 КоАП, материалы дела были переданы в суд", - сообщили в ведомстве.

По решению суда получатель продукции признан виновным. За совершённое правонарушение наложен административный штраф в сумме 77 532 тенге. Вся заражённая продукция сожжена на специально предназначенной территории.

Уничтожение проходило в присутствии комиссии, в состав которой вошли представители местных исполнительных органов, департамента экологии, руководитель Уральской городской территориальной инспекции, а также в присутствии собственника подкарантинной продукции.