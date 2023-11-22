Город нужно продуть: ветровые тоннели предложили делать в горах Усть-Каменогорска

Именно отверстия в горах, считает общественник из Усть-Каменогорска Лев Вартанян, помогут "продуть" город, вернее выдуть из него все лишнее. С помощью этих отверстий, уверен мужчина, можно будет облегчить жизнь в экологически неблагоприятном городе, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Со своим ноу-хау Лев Вартанян обратился в Департамент экологии Восточно-Казахстанской области. Суть его идеи заключается в том, что в промышленном городе, который мало того, что расположен в котловане, так еще и окружен горами, можно изменить экологическую ситуацию, если наладить проветривание. Ведь в дни неблагоприятных метеоусловий, то есть, когда нет ветра, в Усть-Каменогорске выбросы от промышленных предприятий, которые расположены в черте города, скапливаются в атмосфере в угрожающих концентрациях. Жителям областного центра Восточного Казахстана в такие дни приходится дышать воздухом, в котором превышены допустимые показатели по концентрации хлора, диоксида азота, сероводорода и многих других вредных веществ.

Понятно, что многие годы экологи, представители промышленных предприятий и природоохранных организаций, а также любители-энтузиасты предлагали массу идей, как защитить город и горожан. Теперь и Лев Вартанян пополнил их ряды.

Коридор для ветра

Общественник и бизнесмен Лев Вартанян рассказал о своей идее прорубить тоннели в горах на приеме руководителя департамента экологии ВКО. Это, по мнению мужчины, поможет эффективно и недорого решить проблему города и горожан.

"Это может показаться нереальным, даже смешным, но рациональное зерно в этом есть. В свое время, когда я баллотировался в маслихат, ко мне обратились люди с подобным предложением. Речь шла о горе Государственных символов, где оборудована смотровая площадка, установлен флаг, подсветка и надпись "Казахстан". Я стал заниматься этим вопросом, обратился к специалистам. В общем, да – смысл в этом есть", - говорит Лев Вартанян.

По словам мужчины, гору взрывать совсем не обязательно. Достаточно прорубить в ней несколько тоннелей. Если это сделать в местах, куда ветер дует с наибольшей силой, сузить там тоннели, тогда поток воздуха будет усиливаться и уже целенаправленно и направляться туда, где больше всего нужен – в наиболее не продуваемые, а значит, загрязненные улицы города и целые микрорайоны.

"В результате не будет скопления газа. Выбросы, которые накапливаются, будут выдуваться. Я думаю, надо сделать порядка пяти тоннелей с сечением в 50 квадратов, которые будут сужаться. Это необходимо для усиления скорости ветра. Если все правильно сделать, то поток ветра будет заходить со стороны ГЭС водохранилища, а на выходе как раз направляться в самую загазованную часть города", - рассказывает о проекте Лев Вартанян.

Он подсчитал и примерную стоимость проекта. Тоннели в горе обойдутся в 50 миллионов тенге. В масштабах промышленного города, да еще и в сравнении с установкой современного оборудования по очистке выбросов от предприятий, эти траты могли бы быть вполне резонными.

Впрочем, есть у проекта и слабые стороны. Получается, действовать тоннели будут только в дни, когда есть ветер. А вот во время штиля, то есть, когда и возникают неблагоприятные метеоусловия, они будут неэффективны, а вернее – бесполезны, ведь не смогут помочь. Это значит, смог из отравляющих веществ так и будет висеть над городом.

Готовы поддержать

В департаменте экологии ВКО высказались о проекте горожанина. Кстати, специалистам-экологам он вовсе не показался смешным или нелепым.

"В первую очередь, хотелось бы выразить благодарность данному гражданину, который выражает свою позицию и как-то стремится улучшить экологию. Мы, как департамент экологии, всегда готовы поддержать любую инициативу, направленную на улучшение экологической обстановки. Для того, чтобы определить эффективность планируемых работ, мы запросили сведения в "Казгидромет", потому что это связано с направлением ветров в этом месте. Необходимы наблюдения в течения года. В этом направлении работы еще ведутся, но эта идея имеет право на жизнь, она сейчас активно обсуждается. Если за счет этих мероприятий у нас улучшится экологическая обстановка, то мы только будем "за" и готовы ее поддержать", - сообщил главный государственный экологический инспектор по ВКО Рауан Тураров.

Однако в департаменте экологии добавили, что пока однозначно сказать, насколько проект будет эффективен, не могут – нужна информация о расчетах от других государственных структур.

"Насколько я знаю, данная работа по предварительным расчетам гражданина очень дорогостоящая. Поэтому мы предложили простой вариант. Суть его в том, чтобы непросто сделать отверстие в горе, а провести трубу больших диаметров, которая позволит без дорогостоящих трат этот поток воздуха, который поступает на гору, направлять в нужном направлении, поэтому эту конструкцию можем сами изготовить", - добавил Рауан Тураров.

Причем, эколог даже наметил один из самых проблемных микрорайонов города, куда в первую очередь можно было бы направить поток воздуха из трубы. Это поселок Лесхоз и улица Красина. Именно здесь расположена свалка бытовых отходов, которая с завидной регулярностью горит, а также – частные дома, которые большую часть года отапливаются углем, внося свой вклад в тот смог, который накрывает город.

Хорошо забытое старое?

Как оказалось, идея с воздушными тоннелями в горах – не нова. Много лет назад идею пробурить гору в нескольких местах уже обсуждалась, причем – достаточно активно. Более того – чуть было не была реализована. Речь все также идет о пяти тоннелях по 120-150 метров каждый.

"Еще в 2007 году я работал над этой идеей. Меня в этот проект пригласили как взрывника, потому что предполагалось много взрывных работ. Это в районе Аблакетки, с другой стороны горы Государственных символов. Сначала там хотели проложить дорогу со стороны мусульманского кладбища, мы приехали, посмотрели. Я был противником этой идеи, сказал, что лучше дороги сначала проложить доступ воздуха к городу", - вспоминает директор ТОО "Трансвзрывпром" Юрий Холмицкий.

По словам взрывника, тогда был хороший поток воздуха, который идет со стороны ГЭС и реки Иртыш. Левый берег Иртыша, считающийся сегодня намного благополучнее противоположного в плане экологической обстановки, и так хорошо продуваем, а вот с правым, где сосредоточены все промышленные предприятия и основная часть жилых домов и учреждений Усть-Каменогорска, беда. С помощью тоннелей как раз можно было направить поток воздуха на правую часть города.

"Вопрос проветривания - принципиальный для города по-прежнему. Помню, что еще служебную записку писал о необходимости реализовать этот проект. Мы могли бы тогда сделать хорошее дело для города и горожан. Опять же это бы дало огромный толчок, импульс для развития города в сторону Аблакетки и дальше за нее. В общем, я видел в проекте одни плюсы. Опять же реализация его никак не отразилось бы ни на сейсмоустойчивости, ни на постройках. В предполагаемом месте работ нет жилых домов", - говорит Юрий Холмицкий.

По подсчетам специалистов, сегодня проект мог обойтись в 30 миллиардов тенге, тогда – дешевле, но предпочтение отдали другому проекту – по укреплению побережья озера Алаколь со стороны резиденции первого президента. Кстати, по словам Юрия Холмицкого, на эту идею деньги нашли невероятно быстро – в течение месяца. Кстати, первый президент, со стороны резиденции которого и стали укреплять берег озера, был там всего один раз, правда, супруга его приезжала каждый год.

Пока только планы

Правда, в департаменте экологии заверили, что все не так уж плохо. В планах – отработка научно-обоснованных предложений к проведению исследований на эту тему. Сначала необходимо составить техническую спецификацию по закупаемым услугам и предоставить на рассмотрение в управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО для включения в план мероприятий по охране окружающей среды.

Здесь же добавили, что в среднем промышленные выбросы в областном центре Восточного Казахстана достигают 54,5 тысяч тонн в год. Раннее мы писали о том, что половина всех выбросов приходится именно на деятельность промышленных предприятий, значительная часть – на ТЭЦ, выхлопные газы и печное отопление частного сектора.

Усугубляют ситуацию с неблагоприятными метеоусловиями – дни, когда в городе нет или практически нет ветра. А таких дней в год бывает до 90. Например, по данным РГП "Казгидромет", в 2021 году их насчитывалось 42, а в 2022 уже – 96. Особенно сложная ситуация в мороз, когда к выбросам промпредприятий, которые не поднимаются в атмосферу, а нависают плотным смогом, тут же подключается и дым из печей, ведь их начинают усиленно топить.

Фото: Дмитрий Чернов.