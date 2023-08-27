Только в одном городе Казахстана в воскресенье ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Синоптики предполагают, что в воскресенье метеорологические условия будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В Актобе 27 августа переменная облачность, днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днём 18-20 тепла. Ночью облачно, дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 10-12 тепла.

Жителям города специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на воскресенье.