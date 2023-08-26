Шквал и неустойчивую погоду обещают казахстанцам в воскресенье

По прогнозам "Казгидромета", на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, со шквалистым ветром, возможен град. На севере, в центре, юге, юго-востоке республики ожидается сильный дождь. На севере, северо-западе РК ожидается туман, на юго-западе – пыльная буря, передаёт BaigeNews.kz.

В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, на западе, юге, в центре Актюбинской, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской областей, на севере, востоке, юго-востоке Мангыстауской ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на севере, в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе, северо-западе, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В северной половине Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине области – высокая пожарная опасность. В области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части области Улытау, Абай, в Восточно-Казахстанской области, на юге, в центре Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днём в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Временами гроза, в горных районах области град. Ветер западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Шымкенте 27 августа временами ожидается гроза. Ветер западый порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане пременами ожидается гроза. Ветер западый порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, в центре Кызылординской области, днём на большей части области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный ночью на западе, в центре области 15-20, днем на большей части области 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Кызылорде утром и днём ожидается гроза. Ветер западный днем 15-20 метров в секунду. 27 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днём на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днём в Караганде ожидается гроза.

На севере, в центре Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днём на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На юге, востоке области ожидаются гроза, днём град. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Днём в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области ожидается гроза, днем ожидается град. Ветер юго-западный на севере, юге, в горных районах области 15-20, днём порывы 23-28 метров в секунду. Днём ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15 метров в секунду. В Конаеве днём ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Сохранится высокая пожарная опасность.

Днём на западе, севере области Улытау ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области, днем на большей части области гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Жезказгане временами ожидается гроза.

В Атырауской области ожидается ветер северо-западный, ночью на востоке области 15-20 метров в секунду.

На северо-востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на востоке, юге области 15-20 метров в секунду.

В Астане ожидается гроза, днём град.

На севере, западе, юге области Абай ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на западе, юге области 15-20 метров в секунду. 27 августа сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 27 августа на западе, юге, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днём на юге, востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области гроза, днём град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

В Астане и Кокшетау ожидается гроза, днём град.

В горных районах области Жетысу ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области гроза. Ветер юго-западный на севере-востоке области, в центре, горных районах 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. Днём ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду. 27 августа сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, юго-востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на западе, востоке области туман. Ветер северо-западный, северный на юге, юго-востоке области 15-20 метров в секунду.

27 августа днем, 28 августа ночью в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 27-29 августа на севере, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, 27-28 августа порывы 23-28 метров в секунду. В временами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный 27-29 августа днем порывы 15-20 метров в секунду, 27-28 августа временами 23 метров в секунду.