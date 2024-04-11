Только пятая часть торговых площадей в Казахстане безопасна для посетителей - депутат

Депутат сената Бибигуль Жексенбай после событий в подмосковном "Крокус Сити Холле" обеспокоена безопасностью в местах массового скопления людей в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"В Казахстане 7,9 миллиона квадратных метров торговых площадей, половина из которых находится в Алматы, четверть - в Астане. Эксперты считают, что только пятая часть из этих площадей отвечает критериям качества и безопасности. Согласно стандартам безопасности, детские игровые комнаты в ТРЦ должны находится не выше второго этажа и не далее 20 метров от эвакуационного выхода. Но к сожалению, во многих центрах детские игровые зоны размещены на верхних этажах, при этом не всегда предусмотрены пути эвакуации. На эвакуационных лестницах отсутствуют пандусы. Согласно данным правовой статистики в 2023 году за нарушение и невыполнение требований пожарной безопасности зарегистрировано 13 978 административных нарушений", - сказала депутат на заседании сената.

По её словам, многие эвакуационные выходы в торговых центрах захламлены, закрыты на ключ, заперты на цепь. В заведениях обнаружили просроченные огнетушители, недоработанные системы сигнализации и пожаротушения.

По мнению экспертов, слабые звенья - это эксплуатация зданий и подготовка персонала. Служба безопасности ТРЦ должна на постоянной основе проводить инструктаж работников, чтобы они могли грамотно вести себя в чрезвычайной ситуации.

Сенатор напомнила, что в сентябре в Казахстане запланировано проведение Всемирных игр кочевников. В соревнованиях примут участие более 4 000 спортсменов. Ожидается, что мероприятие посетят более 100 тысяч туристов.

Депутаты просят обратить внимание на усиление охраны на входах в ТРЦ, аэропорты, вокзалы. Увеличить количество охранников и обеспечить их спецсредствами. Провести инструктажи, тренировочные эвакуации и тестирование систем обеспечения эвакуации.