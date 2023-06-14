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inform.kz Сегодня, 14:53
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Сегодня, 14:53
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Фото: inform.kz

Толкнувший иностранку полицейский в Алматы уволен

В Алматы уволили полицейского, который толкнул иностранку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской департамент полиции.

"Решением дисциплинарной комиссии Департамента полиции города Алматы данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел. В полиции он прослужил непродолжительное время", - говорится в сообщении.

Напомним, в Алматы сотрудник МВД обматерил и грубо оттолкнул иностранку, пытавшуюся открыть дверь служебного автомобиля.

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Сегодня, 14:53
296
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