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Толкнул и обматерил: иностранка пострадала от действий полицейского в Алматы
В Алматы сотрудник МВД обматерил и грубо оттолкнул иностранку, пытавшуюся открыть дверь служебного автомобиля. О случившемся в социальных сетях сообщила журналист Газиза Раимбек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Голос народа".
По её информации, инцидент произошел недалеко от "Вla Bla Bar".
"Из машины вышел сотрудник и начал кричать, а в итоге оттолкнул одну из них. Несчастная отлетела в сторону. И хорошо, что не ударилась головой, это могло привести к несчастному случаю. Потом автомобиль с полицейскими скрылся. Я возмущена, как сотрудник в форме имел право так обращаться с женщинами? Это недопустимо! Он же мужчина, во-вторых, он в форме. Пусть приносит извинения перед ними", – сообщила журналист.
На видео видно, сотрудник МВД выйдя из машины сначала кричит на девушку, а затем толкает ее, для того чтобы закрыть дверь авто. Иностранки в свою очередь требовали адвоката.
Тем временем в ДП Алматы прокомментировали происшествие.
"Департамент полиции города Алматы сообщает, что по данному факту начата служебная проверка. Руководством Департамента за грубое отношение действиям сотрудника полиции будет дана самая принципиальная оценка", – говорится в сообщении пресс-службы.
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