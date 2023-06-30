Токаеву презентовали приложение по выявлению злостных нарушителей ПДД

Президенту было продемонстрировано принцип работы мобильного приложения "Қорғау", передаёт BaigeNews.kz.

Приложение предназначено для обеспечения дорожной безопасности и борьбы со злостными нарушителями.



На планшет полицейского автоматически приходят сообщения о находящихся рядом "опасных" водителях. Таким образом проводится "точечная" работа с "группой риска" - водителями постоянно и сознательно нарушающими ПДД.



К слову, программа доказала свою эффективность. На сегодняшний день используется в 16 регионах страны и отдельных моногородах.