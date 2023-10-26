Токаеву показали новый микрорайон в Талдыкоргане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил строящийся микрорайон в центре области Жетысу и ознакомился с ходом возведения объектов на его территории, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарту Токаеву доложили о том, что в новом микрорайоне возводится 41 жилой дом на 1 510 квартир общей площадью 122,6 тысячи квадратных метров. На строительство выделено 28,3 миллиарда тенге.

По словам акима Талдыкоргана, в прошлом году в этом районе введено в эксплуатацию 14 домов на 509 квартир площадью 44,1 тысячи квадратных метров. До конца текущего года планируется завершить строительство еще 21 дома на 783 квартиры, в 2024 году – остальных шести домов на 218 квартир.

До конца года в Талдыкоргане будет введено в эксплуатацию 2 065 квартир общей площадью 155,2 тысячи квадратных метров, в 2024 году – 2 375 квартир. Кроме того, предусмотрено развитие правого берега реки Каратал.

Как сообщило руководство города, в ближайшее время новосёлами в новых микрорайонах станут более 28 тысяч человек, или 14 процентов населения города. С учётом этих вопросов для обеспечения комфортного проживания граждан отмечена необходимость строительства газовой котельной мощностью 50 Гкал в час и школы на 1 200 мест в данном микрорайоне.

В завершение встречи президент поручил правительству изучить эти вопросы и принять эффективные решения.