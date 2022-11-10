Токаеву доложили о системных нарушениях МИИР в области недропользования

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что на особом контроле прокуратуры находятся расследование "январских событий" и вопросы амнистирования их участников.

Глава государства был проинформирован, что в уголовной сфере защищены конституционные права свыше 1,8 тысячи лиц. По протестам прокуроров отменены и изменены 866 приговоров, улучшено положение 183 осужденных, оправдано 20 лиц. В сфере защиты бизнеса восстановлены права 145 тысяч предпринимателей.

"По словам Берика Асылова, установлены системные нарушения в области недропользования и автомобильных дорог. Так министерством индустрии выданы контракты на разведку по 144 месторождениям, которые фактически уже были готовы к добыче. Кроме того, выявлены факты неисполнения недропользователями обязательств перед бюджетом на 96 миллиардов тенге", - говорится в сообщении.

В рамках работы Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов государству возвращены объекты недвижимости, земельные участки и другое имущество.

Напомним, накануне Антикор сообщил о задержании бывшего вице-министра МИИР РК Тимура Токтабаева. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Антикоррупционная служба по результатам совместной с Генеральной прокуратурой проверки законности передачи месторождений полезных ископаемых начала досудебное расследование в отношении должностных лиц министерства индустрии и инфраструктурного развития.