Токаеву доложили о подготовке к приезду Папы Римского

Фото: "БОРТ №1"

Касым-Жомарту Токаеву доложили о подготовке к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 14-15 сентября в столице Казахстана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". Председатель Сената Парламента и руководитель Секретариата Съезда Маулен Ашимбаев сообщил о том, что межрелигиозный форум соберет свыше 100 делегаций из более чем 50 стран мира.

Ожидается участие Папы Римского Франциска, Верховного имама Аль Азхара шейха Ахмада ат-Тайеба и других духовных лидеров.

"Как сказал спикер Сената, предстоящее мероприятие вызывает большой интерес мировых масс-медиа. Аккредитацию прошли представители свыше 200 иностранных и более 300 казахстанских СМИ. В рамках Съезда планируется принятие итогового документа – Декларации, которая будет отражать позицию участников форума по укреплению межцивилизационного и межрелигиозного, а также по актуальным вопросам глобального развития", - сообщил Телеграм-канал.

Президент отметил высокую значимость проведения Съезда в современных условиях.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость продвижения культуры глобального диалога и важность участия Казахстана в этом процессе. Глава государства также был проинформирован о планах работы Сената на предстоящий период.