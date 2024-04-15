Токаев заявил о готовности Казахстана внести вклад по достижению мира на Южном Кавказе

Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян провели брифинг для представителей СМИ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на укреплении культурно-гуманитарных связей.

"В этом году в Казахстане пройдут Дни культуры Армении, которые, несомненно, будут способствовать сближению наших народов и возрождению духовных связей. Мы договорились с уважаемым Премьер-министром, что одну из улиц Еревана назовут именем великого казахского мыслителя Абая, тогда как одна из улиц в Астане будет носить имя создателя армянского алфавита Месропа Маштоца. Также приветствуем инициативу о создании научной группы по изучению кыпчакских рукописей, написанных армянской графикой. Исследованием материалов совместно займутся Евразийский национальный университет и Ереванский государственный университет", – сказал президент.

Пользуясь случаем, глава государства пригласил армянских спортсменов принять участие во Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Казахстане в сентябре текущего года.

Касым-Жомарт Токаев также сообщил, что в ходе состоявшихся двусторонних переговоров с Премьер-министром, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

"Казахстан и Армения эффективно взаимодействуют в рамках многосторонних структур. Позиции двух стран по многим актуальным вопросам регионального и международного уровня близки. Отрадно, что оказание взаимной поддержки нашим инициативам уже стало традицией", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Далее президент заявил, что Казахстан готов внести свой вклад в усилия по достижению мира на Южном Кавказе.

"Мы договорились и в предстоящий период совместно работать и активно участвовать в процессах, направленных на обеспечение мира и стабильности. Мы всецело приветствуем стремление Армении и Азербайджана к заключению мирного договора. Как только что сказал уважаемый Премьер-министр, Казахстан готов оказать полную поддержку и взять на себя миссию доброй воли. Наша главная цель – сблизить дружественные нам страны и открыть путь к прочному миру, добрососедству и стабильности в регионе", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодняшние переговоры прошли в духе доверия и взаимопонимания, а также выразил уверенность в том, что его визит придаст новый импульс отношениям между двумя странами.





В завершение президент пригласил Никола Пашиняна посетить Казахстан с официальным визитом.

Премьер-министр Армении отметил значимость договоренностей, достигнутых в ходе сегодняшних переговоров.