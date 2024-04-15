Токаев заявил о готовности Казахстана внести вклад по достижению мира на Южном Кавказе
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Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян провели брифинг для представителей СМИ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на укреплении культурно-гуманитарных связей.
"В этом году в Казахстане пройдут Дни культуры Армении, которые, несомненно, будут способствовать сближению наших народов и возрождению духовных связей. Мы договорились с уважаемым Премьер-министром, что одну из улиц Еревана назовут именем великого казахского мыслителя Абая, тогда как одна из улиц в Астане будет носить имя создателя армянского алфавита Месропа Маштоца. Также приветствуем инициативу о создании научной группы по изучению кыпчакских рукописей, написанных армянской графикой. Исследованием материалов совместно займутся Евразийский национальный университет и Ереванский государственный университет", – сказал президент.
Пользуясь случаем, глава государства пригласил армянских спортсменов принять участие во Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Казахстане в сентябре текущего года.
Касым-Жомарт Токаев также сообщил, что в ходе состоявшихся двусторонних переговоров с Премьер-министром, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.
"Казахстан и Армения эффективно взаимодействуют в рамках многосторонних структур. Позиции двух стран по многим актуальным вопросам регионального и международного уровня близки. Отрадно, что оказание взаимной поддержки нашим инициативам уже стало традицией", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Далее президент заявил, что Казахстан готов внести свой вклад в усилия по достижению мира на Южном Кавказе.
"Мы договорились и в предстоящий период совместно работать и активно участвовать в процессах, направленных на обеспечение мира и стабильности. Мы всецело приветствуем стремление Армении и Азербайджана к заключению мирного договора. Как только что сказал уважаемый Премьер-министр, Казахстан готов оказать полную поддержку и взять на себя миссию доброй воли. Наша главная цель – сблизить дружественные нам страны и открыть путь к прочному миру, добрососедству и стабильности в регионе", – подчеркнул глава государства.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодняшние переговоры прошли в духе доверия и взаимопонимания, а также выразил уверенность в том, что его визит придаст новый импульс отношениям между двумя странами.
В завершение президент пригласил Никола Пашиняна посетить Казахстан с официальным визитом.
Премьер-министр Армении отметил значимость договоренностей, достигнутых в ходе сегодняшних переговоров.
"Высокий уровень нашего диалога был подтвержден совместным заявлением, которое мы только что подписали. Это имеет знаковое значение в русле дальнейшего развития наших двусторонних отношений. Я выражаю благодарность казахской делегации за искренние взаимовыгодные контакты. Мы наметили возможности для дальнейшего расширения многосторонней повестки дня и выявили новые проекты, дальнейшие перспективы укрепления нашего сотрудничества, в том числе в области транспорта и логистики. Мы согласны, что несмотря на постоянный рост товарооборота есть еще нереализованный потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества", – сказал глава правительства Армении.
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