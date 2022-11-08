Токаев заявил, что Казахстан не будет закрывать глаза на радикальные течения и религиозный сепаратизм

Во время поездки в Атыраускую область президент страны напомнил, что Казахстан — светское государство, и наша Конституция гарантирует свободу вероисповедания, передает BaigeNews.kz.

"Однако быть светской и толерантной страной не означает закрывать глаза на различные радикальные течения и религиозный сепаратизм. Мы никогда не поставим под угрозу безопасность и целостность страны. На протяжении многих веков наши предки исповедовали ислам, который гармонично сочетает нормы шариата с национальным укладом. Ценности ислама содействуют укреплению единства нации. Наш долг – беречь и чтить традиции предков. В этом контексте очень важно давать правильные ориентиры нашей молодежи", — сказал Касым-Жомарт Токаев.