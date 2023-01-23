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Токаев высоко оценил успехи отечественных шахматистов на мировой арене
Глава государства принял президента Казахстанской федерации шахмат Тимура Турлова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе беседы были обсуждены вопросы развития шахмат в нашей стране.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация об итогах недавних международных турниров, организованных в Казахстане совместно с Международной шахматной федерацией (FIDE).
Тимур Турлов поделился планами работы федерации на предстоящий период. В частности, предстоит реализовать поставленную президентом задачу по увеличению в два раза количества шахматных секций с нынешних семи до 14 тысяч, продолжить работу по популяризации шахмат, тем самым внося вклад в формирование интеллектуальной нации. Также федерация намерена реализовать потенциал лидеров сборной Казахстана и вырастить новых чемпионов.
Глава государства был проинформирован о ходе подготовки к матчу за звание чемпиона мира по шахматам, который планируется провести в Астане с седьмого апреля по первое мая текущего года.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил успехи отечественных мастеров на мировой арене. По его словам, организация в нашей стране крупных соревнований с участием ведущих шахматистов планеты будет способствовать росту популярности этого спорта, в том числе среди детей и молодежи.
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