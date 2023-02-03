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пресс-служба Акорды Сегодня, 15:17
126
Сегодня, 15:17
126
Фото: пресс-служба Акорды

Токаев высказался о том, какие люди должны прийти в парламент

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для развития и процветания нашей страны важно сохранять единство народа, в том числе во время предстоящей электоральной кампании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

"Самое главное – следовать принципам справедливости и открытости. Глубоко убежден в том, что, если в Парламент придут именно такие достойные люди, они внесут вклад в развитие страны. Вам хорошо известно, какая сейчас ситуация в мире. Поэтому и внутренняя, и внешняя политика должна быть конструктивной и взвешенной. Самая главная задача – сохранить государственность. Несмотря на многочисленные вызовы, мы должны сплотиться, беречь наше единство и трудиться на благо Казахстана", — сказал глава государства.

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#президент #Жамбылская олбласть
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:17
126
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