Токаев выразил соболезнования Путину в связи со взрывом в Махачкале
Сегодня, 11:52
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Сегодня, 11:52Сегодня, 11:52
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту России Владимиру Путину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи со взрывом на автомобильной заправочной станции в городе Махачкале Республики Дагестан, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы.
"Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.
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