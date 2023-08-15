Токаев выразил соболезнования Путину в связи со взрывом в Махачкале

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту России Владимиру Путину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи со взрывом на автомобильной заправочной станции в городе Махачкале Республики Дагестан, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы.