Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Пакистана Арифу Алви в связи с многочисленными жертвами в результате теракта на северо-западе страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.