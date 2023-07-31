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akorda.kz Сегодня, 16:39
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Сегодня, 16:39
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Фото: akorda.kz

Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Пакистана Арифу Алви в связи с многочисленными жертвами в результате теракта на северо-западе страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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Сегодня, 16:39
235
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