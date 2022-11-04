open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



Телеграм-канал "БОРТ №1" Сегодня, 11:21
90
Фото: Телеграм-канал "БОРТ №1"

Токаев встретится с главами иностранных дипмиссий

Сегодня в Астане президент Касым-Жомарт Токаев проведет встречу с с главами иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1".

Традиционное собрание пройдет в резиденции "Акорда". 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Акорда #дипломаты #Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:21
90
Поделитесь:
Наверх