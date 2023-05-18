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374Фото: akorda.kz
Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления Sun Seven Stars Investment Group У Чжэна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи обсуждены вопросы инвестиционного сотрудничества в финансовой сфере, цифровизации и онлайн-торговли, а также взаимодействие с Международным финансовым центром "Астана".
Инвестиционная группа Sun Seven Stars Investment Group является одним из крупнейших частных медийных и инвестиционных конгломератов в Китае.
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