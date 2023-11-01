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Токаев: Сотрудничеству Казахстана и Франции нужно придать импульс

1 Ноября, 13:00
АВТОР
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пресс-служба президента Казахстана 1 Ноября, 13:00
1 Ноября, 13:00
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Фото: пресс-служба президента Казахстана

Сотрудничеству Казахстана и Франции нужно придать импульс, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время  переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передаёт BaigeNews.kz.

"Ваш визит - это очень большое событие. Благодарю вас за то, что вы приняли моё приглашение и прибыли в Казахстан с официальным визитом. Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать Ваш визит историческим, очень важным. Уверен, сегодняшние переговоры будут продуктивными", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Франция является ключевым и надежным партнером в Европейском Союзе, а также одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана.

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