Назначен президент Национальной академии наук Казахстана
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Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении президентом Национальной академии наук РК Ахылбека Куришбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Куришбаев родился 13 апреля 1961 в Алма-Ате.
В 1983 году с отличием окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности агрохимия и почвоведение и ему была присвоена квалификация учёного-агронома.
Трудовую деятельность начал в 1983 году в Казахском научно-исследовательском институте земледелия им В.Вильямса. В стенах института он работал до 1997 года, пройдя путь от лаборанта отдела агропочвоведения до заместителя директора.
В 1997 году назначен директором Казахского научно-исследовательского института зернового хозяйства им. А. И. Бараева.
В 2002-2005 годы - вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.
В 2006 году возглавил департамент науки Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
С 2007 года вице-министр сельского хозяйства РК.
С апреля 2008 года - министр сельского хозяйства РК.
С 18 октября 2011 года по 2020 год - ректор Казахского агротехнического университета (КазАТУ) имени Сакена Сейфуллина.
С 2022 был ректором Казахского Национального аграрного исследовательского университета.
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