Токаев сменил послов во Вьетнаме и в Беларуси
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Президент Казахстана произвёл изменения в дипломатическом корпусе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Указами Главы государства Байжанов Ерлан Сапарович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Беларусь, Постоянным представителем при Уставных органах СНГ по совместительству, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству.
Тумыш Канат Кобыландыулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам, он освобожден от должности заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Кроме того, Указом Главы государства Бейсенбаев Аскар Асанович освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Беларусь, Постоянного представителя при Уставных органах СНГ по совместительству
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