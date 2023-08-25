Токаев сменил послов во Вьетнаме и в Беларуси

  • 25 Августа, 15:21
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gov.kz Сегодня, 15:11
Сегодня, 15:11
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Фото: gov.kz

Президент Казахстана произвёл изменения в дипломатическом корпусе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Указами Главы государства Байжанов Ерлан Сапарович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Беларусь, Постоянным представителем при Уставных органах СНГ по совместительству, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству.

Тумыш Канат Кобыландыулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам, он освобожден от должности заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Кроме того, Указом Главы государства Бейсенбаев Аскар Асанович освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Беларусь, Постоянного представителя при Уставных органах СНГ по совместительству

 

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