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Борт№1 Вчера, 16:50
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Фото: Борт№1

Токаев: Решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путём

Президент Казаахстана призвал лидеров стран решать вопросы границ мирным путём. Об этом он заявил на саммите "Центральная Азия – Россия", передаёт BaigeNews.kz.

"Ещё одним дестабилизирующим фактором является неурегулированность вопроса границ между отдельными странами региона. Решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путём в духе многовековой дружбы, доверия и добрососедства, а также неукоснительного соблюдения фундаментальных принципов международного права и Устава ООН", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Саммит проходит в Астане.

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#граница #Касым-Жомарт Токаев #политика #Азия
Вчера, 16:50
333
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