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Токаев ратифицировал договор между Казахстаном и Узбекистаном о демаркации границы Сегодня, 11:01
246
Сегодня, 11:01
246

Токаев ратифицировал договор между Казахстаном и Узбекистаном о демаркации границы

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы", передаёт BaigeNews.kz.

Текст Закона опубликован в печати.

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Сегодня, 11:01
246
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