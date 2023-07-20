Токаев провёл встречу с наследным принцем Саудовской Аравии

Фото: пресс-служба Акорды

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Джидде провёл встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Приветствуя наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда, лидер Казахстана поблагодарил его за приглашение принять участие в первом саммите глав государств "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" и оказанное гостеприимство.

Президент отметил, что Саудовская Аравия является ключевым стратегическим партнёром Казахстана в исламском и арабском мире.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в энергетике, включая "зелёную" энергию, туризме, аграрной и транспортно-логистической сферах.

В свою очередь наследный принц отметил, что Казахстан является надёжным и важным партнёром Саудовской Аравии в Центральной Азии.



По его словам, имеется большой потенциал для дальнейшего развития и укрепления торгово-экономических и инвестиционных связей. Он выразил намерение способствовать усилиям по выведению двусторонних отношений на новый уровень.