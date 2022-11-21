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akorda.kz Сегодня, 19:39
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Сегодня, 19:39
227
Фото: akorda.kz

Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Турецкий лидер поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.

Глава государства выразил искреннюю благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану за поздравления и добрые пожелания, отметив важность практического воплощения ранее подписанных двусторонних соглашений и договоренностей.

Собеседники подчеркнули готовность к реализации новых инициатив, отвечающих общим интересам братских стран.

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#Касым-Жомарт Токаев #Эрдоган #политика #выборы
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:39
227
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