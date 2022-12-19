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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и поздравил его с великолепной организацией чемпионата мира по футболу, ставшего событием глобального масштаба и наглядно показавшего огромный потенциал Катара как развитого и миролюбивого государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Собеседники высоко оценили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В данном контексте отмечена важность эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего государственного визита Эмира Катара в Астану.

В ходе беседы подчеркнута необходимость активизации двусторонней торговли и реализации совместных инвестиционных проектов в различных секторах экономики.

Президент также выразил уверенность в том, что в результате совместной работы Катар сможет войти в десятку крупнейших иностранных инвесторов в Казахстане.