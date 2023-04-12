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Акорда Сегодня, 15:16
423
Сегодня, 15:16
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Фото: Акорда

Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Национального совета по науке и технологиям, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщает Акорда.

"Сегодняшняя встреча имеет важное значение. Во все времена главным ключом к развитию считалась наука. Все успехи в истории человечества достигнуты благодаря знаниям. Тем более в нынешнюю эпоху передовых технологий никакой прогресс невозможен без науки. Поэтому я уделяю особое внимание ее развитию. В своей предвыборной программе я специально высказал свою позицию по этому актуальному вопросу. Развитие науки является одним из важнейших направлений государственной политики", - сказал президент во время заседания. 

Он отметил, что, к сожалению, в Казахстане многие годы науке не уделялось должного внимания. В связи с этим накопилось много нерешенных вопросов, и эта сфера отстает.

"Если мы хотим стать процветающей страной, мы должны восполнить этот пробел. Поэтому моим указом был создан Национальный совет по науке и технологиям. Ему присвоен статус совета при президенте. Это будет основная структура, призванная вырабатывать рекомендации по приоритетам государственной политики в области науки. При формировании совета особое внимание было уделено его составу. Были приглашены представители старшего поколения, внесших огромный вклад в отечественную науку, зарубежные ученые. В состав совета вошли наши молодые специалисты, работающие во всемирно известных научных центрах. Нам крайне необходимы богатый опыт предыдущего поколения, передовые знания и свежие идеи молодежи. Я верю, что их гармоничное взаимодействие принесет пользу стране", - сообщил Токаев.

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Сегодня, 15:16
423
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