Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане

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Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Национального совета по науке и технологиям, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщает Акорда.

"Сегодняшняя встреча имеет важное значение. Во все времена главным ключом к развитию считалась наука. Все успехи в истории человечества достигнуты благодаря знаниям. Тем более в нынешнюю эпоху передовых технологий никакой прогресс невозможен без науки. Поэтому я уделяю особое внимание ее развитию. В своей предвыборной программе я специально высказал свою позицию по этому актуальному вопросу. Развитие науки является одним из важнейших направлений государственной политики", - сказал президент во время заседания.

Он отметил, что, к сожалению, в Казахстане многие годы науке не уделялось должного внимания. В связи с этим накопилось много нерешенных вопросов, и эта сфера отстает.