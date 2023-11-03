Токаев проводил в аэропорту своего турецкого коллегу
Вчера, 18:34
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Вчера, 18:34Вчера, 18:34
346Фото: akorda.kz
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завершил рабочий визит в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, завершившего свой рабочий визит в Казахстан", - сообщили в пресс-службе президента Казахстана.
На прощание Эрдоган подарил Токаеву электромобиль.
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