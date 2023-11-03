Токаев проводил в аэропорту своего турецкого коллегу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завершил рабочий визит в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, завершившего свой рабочий визит в Казахстан", - сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

На прощание Эрдоган подарил Токаеву электромобиль.