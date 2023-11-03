  • 4 Ноября, 05:43
  • BAIGENEWS

Токаев проводил в аэропорту своего турецкого коллегу

Вчера, 18:34
АВТОР
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akorda.kz Вчера, 18:34
Вчера, 18:34
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Фото: akorda.kz

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завершил рабочий визит в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, завершившего свой рабочий визит в Казахстан", - сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

На прощание Эрдоган подарил Токаеву электромобиль.

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