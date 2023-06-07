- Гонщик "Астаны" стал 54-м на третьем этапе "Критериума Дофине" 09:15 11
- Токаев проведёт в среду ряд встреч 09:05 145
- В Алматы появится центр МВФ по развитию Кавказа, Центральной Азии и Монголии 08:30 270
- Тренер по каратэ, побивший детей в Есике, публично извинился 07:50 313
- Казахстанец стал абсолютным чемпионом турнира ITF Juniors в Грузии 07:23 385
- Частники разбирают на металлолом железнодорожные пути в Туркестанской области 06:14 461
- Астанчанин помог полицейским спасти соседа от прыжка с высотки 05:27 388
- Пожарный в Павлодаре вынес из огня газбаллон 04:01 496
- Скончался поэт Койшыгул Жылкышиев 03:45 574
- Проблемным дольщикам Астаны предложили переехать в Атырау 02:35 608
- Трехлетний малыш выпал из окна пятого этажа в Усть-Каменогорске 01:08 527
- Житель Актобе отсудил компенсацию у Минфина 00:34 529
- Новак Джокович угостил журналистов казахстанским шоколадом 06.06.2023 499
- Осуждён организатор незаконной переправы членов ОПГ "Коспаева" через границу - прокуратура 06.06.2023 547
- Целовал и заставлял трогать половой орган - друг бабушки развращал её внучек в Туркестане 06.06.2023 930
- О стыде, Скриптоните и женских проклятиях - Сабуров ответил на каверзные вопросы 06.06.2023 596
- 16 млн тенге отдала мошенникам пенсионерка в Астане 06.06.2023 500
- Мюзикл "Роза Багланова" признали лучшим на международном фестивале 06.06.2023 668
- Аким Актобе покинул должность, чтобы работать в Астане 06.06.2023 585
- В течение месяца все вопросы с дефицитом воды в Астане будут решены - Касымбек 06.06.2023 806
- "Бессмысленный век". Казахстанский писатель о ценностях, традициях и воспитании детей 06.06.2023 441
- Тело пропавшей школьницы нашли у реки в области Жетысу 06.06.2023 810
- Наши люди: Бекзат Достанов о "застоях" в казахстанском кино, мечтах и личной жизни 06.06.2023 479
- Фильм о 90-х в Казахстане одержал победы на кинофестивалях в Европе 06.06.2023 641
- Свидания для занятых: как проходит speed dating в Астане 06.06.2023 485
- "Это перебор с властью". Что происходит в Уйгурском театре, и причём тут Масимов 06.06.2023 7768
- Мужчина в антиковидном комбинезоне напал на микрофинансовую организацию в ЗКО 06.06.2023 628
- Сатыбалды отдал отель Double Tree by Hilton Almaty государству 06.06.2023 781
- Юноша утонул в водохранилище в Караганде 06.06.2023 713
- Уберут ли русскоязычные группы в детсадах Казахстана - ответ министра просвещения 06.06.2023 727
- 17 млн тенге отобрали у жителя Костаная путём угроз 06.06.2023 593
- Устроил стрельбу в центре города: гражданина Узбекистана осудили в Шымкенте 06.06.2023 643
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 560
- Сбой "Казахтелекома": приложения казахстанских банков перестали работать 06.06.2023 485
- Падение крыши в Балхаше: у пострадавшего сломаны позвонки 06.06.2023 478
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 869
- Полностью от алкоголя отказались жители села в Кызылординской области 06.06.2023 773
- Как распознать зависимость от алкоголя - советы врача-нарколога 06.06.2023 606
- Невыносимая жара спадёт, но не везде: "Казгидромет" опубликовал прогноз на 3 дня 06.06.2023 819
- Уволенный за выпивку на рабочем месте аким выиграл выборы в Павлодарской области 06.06.2023 557
- Шесть автомобилей сгорели в пожаре в ЖК "Кристалл" в Астане - есть пострадавшие люди 06.06.2023 815
- Дикому Арману продлили арест до 7 августа 06.06.2023 428
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 1380
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 982
- Драка, стрелки на брюках и внимательность: одноклассники Токаева рассказали, каким запомнили его в школе 06.06.2023 752
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 1114
- Водовод в Астане нужно построить в ближайшие 2-3 года - Алтай Кульгинов 06.06.2023 1007
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 800
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 1433
- Почему в Казахстане подорожали капуста, морковь, лук и картофель 06.06.2023 528
- Плотину прорвало в Украине. Тонны воды хлынули в Днепр 06.06.2023 1127
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 2759
- Нетрадиционная сексуальная ориентация - одна из причин разводов в cтране 06.06.2023 1060
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 526
- Телефон в рукоятке трости пытались пронести в колонию Костанайской области 06.06.2023 619
- Задержаны люди, планировавшие госпереворот в Кыргызстане 06.06.2023 733
- "Через 10 лет мы получим огромный пласт больных" - врач об электронных сигаретах 06.06.2023 824
- Льготное дизтопливо раскрасят в разные цвета во избежание хищения - Минэнерго 06.06.2023 829
- Дармен Садвакасов о финансировании шахмат и будущих шахматных звездах Казахстана 06.06.2023 675
- Шестеро детей стали жертвами финпирамид в Казахстане 06.06.2023 1163
- Более 1000 человек утонули за последние три года в Казахстане 06.06.2023 722
- СпецЦОНы в Казахстане временно приостановили работу 06.06.2023 558
- Этническим казахам сделают упрощённый въезд в Казахстан 06.06.2023 604
- Apple представила гарнитуру дополненной реальности 06.06.2023 714
- Засуха ожидается в пяти регионах Казахстана из-за жары 06.06.2023 602
- Прописаться по месту жительства теперь можно на Kaspi.kz 06.06.2023 624
- Около 40 силовиков подозревают в пытках — Генеральная прокуратура 06.06.2023 873
- Казахстан и Туркменистан возобновили авиасообщение после длительного перерыва из-за пандемии 06.06.2023 540
- Микрокредиты: С 1 октября ставки будут снижены 06.06.2023 969
- Вторая ракетка Казахстана разгромом стартовал на турнире в Германии 06.06.2023 963
- Организатор сервиса элитных эскортниц задержана в Алматы 06.06.2023 875
- Туристов в Египте обяжут платить выездной сбор 06.06.2023 768
- Спасатели спустили с гор Алматы туриста со сломанной ногой 06.06.2023 564
- 16 человек скончались от отравления сидром в России 06.06.2023 1006
- В WhatsApp появится новая функция 06.06.2023 992
- Кортеж грубо нарушил ПДД в Шымкенте. Оштрафованы 17 владельцев авто 06.06.2023 811
- Иностранец 27 раз нарушил ПДД в Астане 06.06.2023 767
- Аэропорты Казахстана могут спровоцировать рост цен на билеты 06.06.2023 962
- Сильный ветер снёс крышу жилого дома в Балхаше 06.06.2023 651
- В Караганде задержали замначальника отдела полиции 05.06.2023 736
- LOADING...
Токаев проведёт в среду ряд встреч
Сегодня в рабочем графике главы государства запланирован ряд встреч, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Касым-Жомарт Токаев проведёт встречу с Генеральным секретарём ОБСЕ Хельгой Шмид, которая прибыла в Казахстана для участия в Международном форуме "Астана". В ходе встречи будут обсуждены перспективы развития партнёрства между Казахстаном и ОБСЕ.
Также президент встретится с Генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле. Собеседники рассмотрят вопросы сотрудничества в сферах образования, науки и культуры. В 2022 году отмечалось 30-летие вступления Казахстан в ЮНЕСКО.
После планируется, что Токаев встретится с делегацией во главе с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Главы государств обсудят перспективы дальнейшего расширения стратегического партнёрства в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
-
Trend news
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 869
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 1377
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 982
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 1114
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 800
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 1433
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 2758
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 1253
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 1000
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 1102
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 2239
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 2332
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 852
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 1432
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 3325
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 1052
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 1576
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 1343
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 1193
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 3204
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 1206
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 1269
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 1334
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 1829
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 4322
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 2286
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 1296
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 1616
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2389
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 1775
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 1900
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 2219
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 2721
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2109
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 1652
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 7022
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 1535
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 3535
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 5467
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 1523
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 2702
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 2767
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 11714
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 2101
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 14965
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 1856
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 1586
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 2529
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 2552
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 2288
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 2314
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 42679
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 5973
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 3055
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 2662
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 11383
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 3013
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 2017
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 2877
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 2116
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 2742
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 1914
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 3100
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 1802
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 2169
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 2098
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 2194
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 17130
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 2436
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 2172
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 5389
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 3440
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 3413
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 5179
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 7191
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 3578
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 2433
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 5838
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 4133
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 4853
-
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 560
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 526
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 1161
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 629
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 914
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 1015
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 1118
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 1066
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 1130
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 1040
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 1061
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 1273
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 1204
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 944
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 1000
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 1073
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 1025
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 1088
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 1109
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 1179
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 1559
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 1486
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2389
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 1713
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 1698
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2109
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 1335
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 1494
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 1455
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 1482
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 1693
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 1500
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 1908
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 1877
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 2260
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 1822
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 1891
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 1948
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 2727
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 3125
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 2315
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 1881
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 2836
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 2392
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 2499
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 2934
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 2862
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 2431
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 2838
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 2442
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 2729
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2628
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2840
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 3089
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2685
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 3030
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2668
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2649
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 2674
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2946
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 2975
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2836
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 3130
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 3020
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2960
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 5469
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3682
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3709
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3952
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3957
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3737
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 3695
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4909
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 3647
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 3910
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 4291
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 4122
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 4164
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 3832
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 4372