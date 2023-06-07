Токаев проведёт в среду ряд встреч

Фото: akorda.kz

Сегодня в рабочем графике главы государства запланирован ряд встреч, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев проведёт встречу с Генеральным секретарём ОБСЕ Хельгой Шмид, которая прибыла в Казахстана для участия в Международном форуме "Астана". В ходе встречи будут обсуждены перспективы развития партнёрства между Казахстаном и ОБСЕ.

Также президент встретится с Генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле. Собеседники рассмотрят вопросы сотрудничества в сферах образования, науки и культуры. В 2022 году отмечалось 30-летие вступления Казахстан в ЮНЕСКО.

После планируется, что Токаев встретится с делегацией во главе с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Главы государств обсудят перспективы дальнейшего расширения стратегического партнёрства в торгово-экономической и инвестиционной сферах.