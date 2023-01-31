open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 15:44
246
Сегодня, 15:44
246
Фото: pixabay.com

Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны

Сегодня под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится совещание по вопросам развития столицы, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии примут участие руководство администрации президента, члены правительства и руководители центральных государственных органов.

Основными докладчиками выступят аким Астаны Женис Касымбек, заместители премьер-министра Роман Скляр и Алтай Кульгинов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Астана #Касым-Жомарт Токаев #Акорда
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:44
246
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх