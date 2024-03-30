Токаев проведёт совещание по ликвидации последствий подтоплений в ряде регионов
Сегодня, 11:15
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Сегодня, 11:15Сегодня, 11:15
56Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев контролирует работу Правительства и местных исполнительных органов по ликвидации последствий наводнения в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Сегодня по прибытии из Китая Глава государства проведет совещание с Премьер-министром Олжасом Бектеновым и другими должностными лицами.
"О принятых решениях общественность будет проинформирована незамедлительно", — говорится в сообщении.
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