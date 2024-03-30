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Токаев проведёт совещание по ликвидации последствий подтоплений в ряде регионов

Сегодня, 11:15
АВТОР
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Арман Мухатов/BaigeNews.kz Сегодня, 11:15
Сегодня, 11:15
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Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев контролирует работу Правительства и местных исполнительных органов по ликвидации последствий наводнения в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Сегодня по прибытии из Китая Глава государства проведет совещание с Премьер-министром Олжасом Бектеновым и другими должностными лицами.

"О принятых решениях общественность будет проинформирована незамедлительно", — говорится в сообщении.

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