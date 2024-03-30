Токаев проведёт совещание по ликвидации последствий подтоплений в ряде регионов

Президент Касым-Жомарт Токаев контролирует работу Правительства и местных исполнительных органов по ликвидации последствий наводнения в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Сегодня по прибытии из Китая Глава государства проведет совещание с Премьер-министром Олжасом Бектеновым и другими должностными лицами.