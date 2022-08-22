Токаев произвёл кадровые назначения в Совете Безопасности

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев произвёл кадровые назначений в Совете Безопасности Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Распоряжениями Главы государства: Дюсембеков Азамат Нурланович назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Совета Безопасности Республики Казахстан; Омарбеков Амангельды Оразалынович назначен заведующим Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Токаев провёл заседание Совета безопасности в Акорде, в ходе которого были рассмотрены вопросы производства и закупок вооружений, а также экспортного контроля в этой сфере. Президент заслушал доклады первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева и министра обороны Руслана Жаксылыкова. По итогам заседания председатель Совбеза дал соответствующие поручения государственным органам.