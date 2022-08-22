Вопрос закупок вооружения обсудил Токаев на заседании Совбеза

Фото: Борт№1

Под председательством главы государства в Акорде состоялось заседание Совета безопасности, в ходе которого были рассмотрены вопросы производства и закупок вооружений, а также экспортного контроля в этой сфере, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Telegram-канал "БОРТ №1".

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева и министра обороны Руслана Жаксылыкова. По итогам заседания президент дал соответствующие поручения государственным органам.