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Борт№1 Сегодня, 13:24
486
Фото: Борт№1

Вопрос закупок вооружения обсудил Токаев на заседании Совбеза

Под председательством главы государства в Акорде состоялось заседание Совета безопасности, в ходе которого были рассмотрены вопросы производства и закупок вооружений, а также экспортного контроля в этой сфере, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Telegram-канал "БОРТ №1".

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева и министра обороны Руслана Жаксылыкова. По итогам заседания президент дал соответствующие поручения государственным органам.

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#Токаев #совет безопасности
Сегодня, 13:24
486
Журналист

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