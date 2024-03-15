Токаев призвал прекратить критиканство и перейти на конструктивную тональность

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал национальную буржуазию осознавать ответственность перед обществом и вносить вклад в развитие Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Конечно же, в нашей стране немало деловых людей, которые финансируют социальные проекты, принимают участие в реализации благотворительных и волонтерских инициатив. И таких предпринимателей государство будет всегда отмечать и поддерживать.



Мне понятны искренние, благородные мотивы бизнесменов, которые на свои деньги возводят в регионах мечети. Но ведь не менее благородным и полезным делом стало бы строительство новых школ, общежитий, больниц, библиотек, музеев, спортивных комплексов. Уверен, что потомки оценят по достоинству и будут благодарны именно за такие конкретные дела", - сказал Токаев.

Капитанам бизнеса важно во всем проявлять активность и социальную ответственность, по мере возможности помогая своим соотечественникам. Только в этом случае можно будет говорить о появлении действительно новой по духу национальной буржуазии, способной к созиданию конкурентоспособной экономики и готовой честно служить своему народу, считает президент.

"Не имея четких ценностных ориентиров, невозможно выбиться в лидеры и совершить рывок в развитии. Только что Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева предложила утвердить перечень общенациональных ценностей, приведя в пример международный опыт. Знаю, что в ходе дискуссий подобные идеи высказывали и другие члены Национального курултая: Дихан Камзабекулы, Мурат Абенов, Шаймардан Нурумов. В своих выступлениях я регулярно поднимаю вопрос формирования новой общественной этики. Однако искусственно навязать гражданам те или иные ценности крайне сложно, если не сказать, невозможно", - отметил глава государства.

Политические реформы реализуются посредством законодательных и институциональных преобразований.