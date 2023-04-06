Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств

В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами четырех государств, передает BaigeNews.kz. Верительные грамоты вручили посол Малайзии Мохамад Адли бин Абдулла, посол Королевства Саудовская Аравия Файсал бен Ханиф Аль-Кахтани, посол Турецкой Республики Мустафа Капуджу, посол Исламской Республики Иран Али Акбар Джоукар.

"Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с началом их официальной миссии в Казахстан и заверил их в полной поддержке и содействии со стороны казахстанского правительства в выполнении их благородных обязательств в нашей стране. Глава государства подчеркнул, что Казахстан является стратегическим партнером их государств во всех сферах, включая политическое и экономическое взаимодействие. Как он заявил, Казахстан открыт для международного сотрудничества", - сообщили в Акорде.