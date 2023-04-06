Токаев принял Верховного муфтия Казахстана

Глава государства проинформирован о благотворительных акциях, организованных Духовным управлением мусульман Казахстана в разных уголках страны в этот месяц.

Наурызбай кажы Таганулы рассказал о работе муфтията по популяризации ценностей традиционного ислама в обществе и укреплению единства и согласия в стране.

По словам Верховного муфтия, ДУМК объявило этот год "Годом ислама и благополучного общества". В его рамках будет проведён ряд важных мероприятий. Также планируется реализация проектов, направленных на обновление национального самосознания и повышение авторитета традиционного ислама.

Глава государства поддержал инициативы муфтията и отметил важность продвижения традиционного ислама в соответствии с духовными и культурными запросами нашего общества