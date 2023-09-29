Токаев принял председателя правления компании Siemens AG
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана принял председателя правления компании Siemens AG Роланда Буша. В ходе переговоров обсуждены возможности взаимодействия в сферах промышленности, энергетики, машиностроения и цифровизации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Siemens AG является крупнейшим индустриальным конгломератом Германии и Европейского Союза, предлагающим широкий спектр продукции и услуг в области транспорта, энергетического и медицинского оборудования, электро-, светотехники, а также специализированных услуг в различных отраслях промышленности.
Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад Siemens, одной из первых немецких компаний, вышедших на казахстанский рынок, в технологическое развитие нашей страны. Кроме того, глава государства назвал перспективным сотрудничество с Siemens AG.
Собеседники отметили важность продолжения диалога и дальнейшей реализации совместных проектов, способствующих инновационному развитию и повышению благосостояния граждан.
Самое читаемое
- Золотой день для Казахстана на Азиаде в Ханчжоу. Что осталось за кулисами
- Известную своей стрижкой полицейскую задержали за взятку
- "Строили как для баранов": жители Шымкента замерзают в квартирах по госпрограмме
- Устаю быть главным: мальчик из города Есиль рассказал, как помогает выжить своей семье
- Пожар на свадьбе в Ираке унёс жизни более ста человек, включая молодожёнов