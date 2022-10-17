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t.me/Борт №1 Сегодня, 18:22
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Фото: t.me/Борт №1

Токаев принял посла Казахстана в Великобритании

Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Великобритании Магжана Ильясова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства подчеркнул приоритетную важность дальнейшего укрепления сотрудничества с Соединенным Королевством.

Президент поставил перед Магжаном Ильясовым ряд задач, в том числе в части активизации торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя странами. 

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#Акорда #МИД #посол #Великобритания
Сегодня, 18:22
68
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